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Росстат зафиксировал взрывной рост цен на продукты в Башкирии

Росстат зафиксировал взрывной рост цен на продукты в Башкирии

09:43, 18 фев 2025

В Башкирии резко взлетели цены на популярные продукты — такие данные опубликовал Росстат в начале 2025 года.

Картошка, капуста и водка — тройка лидеров по подорожанию в республике. За первые полтора месяца года картофель прибавил в цене больше всех — на 12,2%. Теперь за килограмм в магазинах просят почти 53 рубля. Следом идёт капуста — скачок на 10%, средний ценник перевалил за 45 рублей.

Не отстаёт и крепкий алкоголь. Литровая бутылка водки теперь бьёт по карману сильнее — цена подскочила на 7% и достигла 810 рублей. В пятёрку самых подорожавших продуктов также попали морковь и яблоки — рост на 6,6% и 6,1% соответственно. Теперь морковь обойдётся в 37 рублей за кило, а яблоки — почти в 129 рублей.

Автор: Семен Подгорный
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