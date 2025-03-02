В Башкирии в феврале снизились цены на несколько продуктов

15:51, 02 мар 2025

В Башкирии зафиксировано снижение цен на некоторые популярные продукты питания за период с 17 по 24 февраля. Об этом свидетельствуют данные Башстата.

Наибольшее падение цен отмечено на гречневую крупу, которая подешевела на 1,93% до 50,29 рубля за килограмм. Огурцы также стали доступнее: их стоимость снизилась на 1,56%, составив в среднем 273,72 рубля за килограмм.

Среди других продуктов, подешевевших за неделю, - пшеничная мука (снижение на 1,39% до 44,36 рубля), вермишель (на 1,17% до 83,57 рубля) и сливочное масло (на 0,99% до 1071,72 рубля).

Автор: Семен Подгорный