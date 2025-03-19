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В Башкирии с начала года заметно снизились цены на четыре продукта

В Башкирии с начала года заметно снизились цены на четыре продукта

10:22, 19 мар 2025

В республике Башкортостан с начала текущего года наблюдается заметное падение цен на ряд продуктов питания. По информации Башстата, самое значительное снижение показали апельсины, которые за январь-февраль подешевели на 14,14%. Сейчас килограмм цитрусовых можно приобрести за 146,96 ₽.

Не отстает и гречка — стоимость крупы упала почти на 4%, установившись на отметке 50,29 ₽ за кило. Замыкают тройку лидеров куриные яйца, которые стали доступнее на 3,09% и теперь продаются в среднем по 95,77 ₽ за десяток.

В список подешевевших продуктов также попал шлифованный рис. Его цена снизилась на 2,5% — до 108,99 ₽ за килограмм.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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