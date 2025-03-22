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В уфимских конфетах «поселились» опарыши

В уфимских конфетах «поселились» опарыши

21:20, 22 мар 2025

Житель Уфы обнаружил неприятный сюрприз в своей покупке — в упаковке шоколадных конфет ползали опарыши. Инцидент произошел с продукцией из магазина на улице Рабкоров, сообщает телеканал UTV.

Мужчина отметил, что регулярно приобретает сладости в этой торговой точке, но с подобным столкнулся впервые. Живность активно перемещалась по полиэтиленовой упаковке среди шоколадных изделий.

Пользователи социальных сетей выразили поддержку горожанину, иронично отмечая, что теперь в конфетах появился дополнительный источник белка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: UTV
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