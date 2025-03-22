В уфимских конфетах «поселились» опарыши
21:20, 22 мар 2025
Житель Уфы обнаружил неприятный сюрприз в своей покупке — в упаковке шоколадных конфет ползали опарыши. Инцидент произошел с продукцией из магазина на улице Рабкоров, сообщает телеканал UTV.
Мужчина отметил, что регулярно приобретает сладости в этой торговой точке, но с подобным столкнулся впервые. Живность активно перемещалась по полиэтиленовой упаковке среди шоколадных изделий.
Пользователи социальных сетей выразили поддержку горожанину, иронично отмечая, что теперь в конфетах появился дополнительный источник белка.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: UTV
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется удивительная погода
Происшествия в Башкирии
В Уфе потушили загоревшийся на ходу микроавтобус
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудят мужчину убившего знакомого на почве ревности
Происшествия в Башкирии
В Уфе прозвучала тревога: из ТЦ «Планета» экстренно эвакуировали посетителей