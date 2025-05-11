На АЗС «Башнефти» снова выросли цены

12:57, 11 май 2025

Не успели россияне отгулять майские праздники, как «Башнефть-Розница» преподнесла автомобилистам неприятный сюрприз - очередное повышение цен на топливо. Компания в восьмой раз с начала 2025 года изменила ценники на своих АЗС, подняв стоимость почти всех видов горючего на 10-20 копеек за литр.

Популярный АИ-92 теперь обойдется водителям в 55,25 рубля за литр (+20 коп.), а его улучшенная версия АИ-92 ATUM - в 56,35 рубля (тоже +20 коп.). Бензины премиум-сегмента подорожали скромнее: АИ-95 вырос до 59,10 рубля, а АИ-95 ATUM - до 60,15 рубля (обе марки +10 коп.).

Дизельное топливо подскочило на 20 копеек и теперь стоит 68,40 рубля. Единственный вид горючего, сохранивший прежнюю цену - АИ-100 (80,65 рубля).

С января этого года 92-й бензин на заправках сети подорожал уже на 1,6 рубля, а 95-й - на 1,8 рубля. АИ-100 держит стабильную цену с конца прошлого года.

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Автор: Семен Подгорный