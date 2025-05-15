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Картошка в Башкирии подорожала на 54% с начала года

Картошка в Башкирии подорожала на 54% с начала года

22:12, 15 май 2025

Ценник на картофель в Башкирии бьет рекорды. Министерство торговли и услуг республики сообщило РБК Уфа, что с января по май 2025 года стоимость килограмма взлетела с 47,03 до 72,41 рубля – рост составил 54%.

Ситуация разительно отличается от прошлого года, когда за аналогичный период картошка подешевела на 3,4%. Башкортостанстат подтверждает: в первом квартале 2025-го цены выросли на 30% по сравнению с концом 2024 года.

В Минторге объясняют: картофель – товар сезонный. Пик цен в республике обычно приходится на июнь, когда старые запасы истощаются, а минимальные ценники устанавливаются в октябре после сбора урожая.

Колебания стоимости связаны с урожайностью: в 2020-2021 годах сборы снизились – цены выросли, в 2022-2023 урожаи увеличились – цены упали. В 2024 году картошки собрали меньше, что и спровоцировало текущий рост.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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