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В Башкирии снова подорожал бензин

В Башкирии снова подорожал бензин

09:30, 16 май 2025

В Башкирии вновь зафиксирован рост цен на бензин и дизельное топливо. За неделю с 6 по 12 мая 2025 года средняя стоимость топлива в регионе увеличилась на 11 копеек, сообщает Росстат.

Теперь литр бензина на заправках республики обойдется автомобилистам в среднем в 58,07 рубля против прежних 57,96 рубля. Заметнее всего подорожал АИ-92 - его стоимость выросла на 17 копеек и достигла 55,71 рубля за литр.

Популярный АИ-95 теперь продается по цене 60,15 рубля, что на 11 копеек больше, чем неделей ранее. Единственной маркой, сохранившей стабильность, оказался премиальный АИ-98, цена которого осталась на уровне 82,25 рубля.

Не обошло стороной подорожание и владельцев дизельных авто - литр солярки подскочил на 14 копеек и теперь стоит в среднем 68,62 рубля.

По данным аналитиков, изменение цен на бензин затронуло 42 региона России, при этом в шести субъектах топливо даже подешевело. Средняя стоимость бензина по стране сейчас составляет 59,73 рубля за литр.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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