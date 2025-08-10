Пять продуктов в Башкирии резко подешевели в начале августа

21:25, 10 авг 2025

Жители Башкирии могут сэкономить на покупке овощей. По данным Башстата, за неделю с 28 июля по 4 августа цены на картофель, морковь и капусту упали на 12–15%.

Это хорошая возможность выгодно купить продукты для повседневного стола или сделать заготовки на зиму.

Как изменились цены за килограмм:

Картофель подешевел сильнее всего — на 15,6%. Новая цена — 56,4 рубля.

Морковь упала в цене на 12,5% и теперь стоит 56 рублей.

Капуста стала доступнее на 12,4%, её можно купить за 40,8 рубля.

Помидоры и лук также подешевели, хоть и не так заметно: на 5,5% (до 136,5 рубля) и 4,6% (до 52,5 рубля) соответственно.

Автор: Семен Подгорный