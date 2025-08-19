Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии подешевел базовый набор продуктов

09:21, 19 авг 2025

В июле 2025 года минимальный набор продуктов в Башкирии подешевел на 3,9%. По данным Башстата, его стоимость для одного жителя снизилась с 7 270 до 7 099 рублей.

В этот набор входят 33 основных товара, из которых состоит ежедневный рацион: мясо, рыба, молочные продукты, крупы, овощи и фрукты.

Несмотря на удешевление, продуктовая корзина в Башкирии остаётся одной из самых дорогих в Приволжском федеральном округе. Наша республика занимает второе место по стоимости после Пермского края, где аналогичный набор стоит 7 711 рублей. Дешевле всего продукты обходятся жителям Мордовии — 6 341 рубль.

При этом на фоне средних российских цен Башкирия выглядит выгоднее. В целом по стране минимальный набор в июле стоил 7 691 рубль. Это значит, что базовые продукты в нашей республике почти на 600 рублей дешевле, чем в среднем по России.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
