В Башкирии подешевели овощи: на чем можно сэкономить в сентябре
21:37, 04 сен 2025
В начале сентября жители Башкирии могут купить сезонные овощи выгоднее. Цены на картофель, морковь, капусту и лук заметно снизились.
Сильнее всего подешевела морковь — на 11,72%. Теперь килограмм стоит в среднем 36,33 рубля. Картофель и капуста тоже стали доступнее.
Вот как изменились цены на 1 сентября:
- Морковь: 36,33 ₽/кг (–11,72%)
- Картофель: 35,49 ₽/кг (–9,67%)
- Капуста: 26,43 ₽/кг (–9,55%)
- Лук: 39,13 ₽/кг (–6,84%)
- Яблоки: 135,34 ₽/кг (–5,40%)
В то же время некоторые продукты немного подорожали, но рост цен незначителен. Например, десяток яиц прибавил в цене меньше рубля, а бананы и печенье выросли на 1,2–1,4%.
- Яйца (десяток): 53,81 ₽ (+0,9%)
- Бананы: 120,56 ₽/кг (+1,23%)
- Печенье: 257,12 ₽/кг (+1,38%)
Главный итог для покупателей — закупать местные сезонные овощи сейчас выгодно. Это хороший способ пополнить запасы на зиму или просто сэкономить на ежедневных покупках.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.