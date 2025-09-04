Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии подешевели овощи: на чем можно сэкономить в сентябре

21:37, 04 сен 2025

В начале сентября жители Башкирии могут купить сезонные овощи выгоднее. Цены на картофель, морковь, капусту и лук заметно снизились.

Сильнее всего подешевела морковь — на 11,72%. Теперь килограмм стоит в среднем 36,33 рубля. Картофель и капуста тоже стали доступнее.

Вот как изменились цены на 1 сентября:

  • Морковь: 36,33 ₽/кг (–11,72%)
  • Картофель: 35,49 ₽/кг (–9,67%)
  • Капуста: 26,43 ₽/кг (–9,55%)
  • Лук: 39,13 ₽/кг (–6,84%)
  • Яблоки: 135,34 ₽/кг (–5,40%)

В то же время некоторые продукты немного подорожали, но рост цен незначителен. Например, десяток яиц прибавил в цене меньше рубля, а бананы и печенье выросли на 1,2–1,4%.

  • Яйца (десяток): 53,81 ₽ (+0,9%)
  • Бананы: 120,56 ₽/кг (+1,23%)
  • Печенье: 257,12 ₽/кг (+1,38%)

Главный итог для покупателей — закупать местные сезонные овощи сейчас выгодно. Это хороший способ пополнить запасы на зиму или просто сэкономить на ежедневных покупках.

Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
