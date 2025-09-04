В Башкирии подешевели овощи: на чем можно сэкономить в сентябре

21:37, 04 сен 2025

В начале сентября жители Башкирии могут купить сезонные овощи выгоднее. Цены на картофель, морковь, капусту и лук заметно снизились.

Сильнее всего подешевела морковь — на 11,72%. Теперь килограмм стоит в среднем 36,33 рубля. Картофель и капуста тоже стали доступнее.

Вот как изменились цены на 1 сентября:

Морковь: 36,33 ₽/кг (–11,72%)

Картофель: 35,49 ₽/кг (–9,67%)

Капуста: 26,43 ₽/кг (–9,55%)

Лук: 39,13 ₽/кг (–6,84%)

Яблоки: 135,34 ₽/кг (–5,40%)

В то же время некоторые продукты немного подорожали, но рост цен незначителен. Например, десяток яиц прибавил в цене меньше рубля, а бананы и печенье выросли на 1,2–1,4%.

Яйца (десяток): 53,81 ₽ (+0,9%)

Бананы: 120,56 ₽/кг (+1,23%)

Печенье: 257,12 ₽/кг (+1,38%)

Главный итог для покупателей — закупать местные сезонные овощи сейчас выгодно. Это хороший способ пополнить запасы на зиму или просто сэкономить на ежедневных покупках.

