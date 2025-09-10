Жительница Уфы нашла таракана в хлебе
21:41, 10 сен 2025
Жительница Уфы обнаружила таракана в упаковке хлеба от компании «Булгаковский хлеб». Видео с насекомым быстро распространилось в социальных сетях.
Управление Роспотребнадзора по Башкирии подтвердило, что посторонние предметы в продуктах являются грубым нарушением санитарных норм.
В результате ведомство вынесло официальные предостережения двум компаниям. Производителю «Булгаковский хлеб» указали на необходимость соблюдать правила безопасности при фасовке продукции. Продавцу, торговой фирме «Элемент-Трейд», напомнили о запрете продавать товары ненадлежащего качества.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Моя Уфа
