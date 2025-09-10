Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Жительница Уфы нашла таракана в хлебе

Жительница Уфы нашла таракана в хлебе

21:41, 10 сен 2025

Жительница Уфы обнаружила таракана в упаковке хлеба от компании «Булгаковский хлеб». Видео с насекомым быстро распространилось в социальных сетях.

Управление Роспотребнадзора по Башкирии подтвердило, что посторонние предметы в продуктах являются грубым нарушением санитарных норм.

В результате ведомство вынесло официальные предостережения двум компаниям. Производителю «Булгаковский хлеб» указали на необходимость соблюдать правила безопасности при фасовке продукции. Продавцу, торговой фирме «Элемент-Трейд», напомнили о запрете продавать товары ненадлежащего качества.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии подешевели овощи: на чем можно сэкономить в сентябре

Читайте также:

В Башкирии подешевели овощи: на чем можно сэкономить в сентябре
Автор: Семен Подгорный
Фото: Моя Уфа
Теги: Уфа
Читайте также

Жительница Башкирии хотела приготовить кашу ребенку, а нашла там личинок
Потребитель в Башкирии
Жительница Башкирии хотела приготовить кашу ребенку, а нашла там личинок
В уфимских конфетах «поселились» опарыши
Потребитель в Башкирии
В уфимских конфетах «поселились» опарыши
В Уфе женщина напала на полицейского после кражи в магазине
Человек и закон в Башкирии
В Уфе женщина напала на полицейского после кражи в магазине
Хлеб без вреда: Простая процедура, снижающая гликемический индекс
Это интересно
Хлеб без вреда: Простая процедура, снижающая гликемический индекс


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен