Помидоры, яблоки и макароны подешевели в Башкирии

21:50, 05 фев 2026

Башкортостанстат зафиксировал падение цен на несколько товарных позиций по состоянию на 2 февраля 2026 года.

Самое существенное снижение коснулось свежих томатов — килограмм овоща стал стоить 224,7 рубля. Детские молочные смеси потеряли в цене 8,87 рубля и теперь продаются по 1263,98 руб. за килограмм. Шлифованный рис подешевел до 100,80 рубля, макаронные изделия из высокосортной муки — до 93,26 руб. Яблоки подешевели почти на процент и теперь стоят в среднем 149,61 руб. за кило. Бананы опустились до отметки 142,70 рубля. Маргарин можно приобрести за 284,56 руб. за килограмм.

