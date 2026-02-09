Минтай захватил четверть рыбного рынка России: продажи рыбы резко пошли вверх

22:02, 09 фев 2026

Россияне заметно чаще стали класть рыбу в корзину. По данным «Чек Индекс», в четвёртом квартале 2025 года число покупок рыбной продукции увеличилось на 2% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а выручка продавцов подскочила на 18%.

Абсолютным лидером спроса оказался минтай — он фигурирует в каждом четвёртом чеке с рыбой. На фоне подорожания остальных видов рыбы именно минтай сохранил статус самого бюджетного варианта и стал основой рыбной корзины. Для сравнения: в мясном сегменте аналогичную роль играет курица с долей в 46%.

Особенно активно растут продажи охлаждённого минтая — плюс 6%, белой икры минтая — плюс 21%, а замороженные полуфабрикаты из этой рыбы прибавили сразу 26%. Значительную часть роста обеспечили крабовые палочки на основе минтая — эксперты связывают это со стабильными ценами и прозрачным составом продукта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный