Башстат зафиксировал рост цен на картофель и сахар в начале апреля

21:38, 11 апр 2026

Республиканское отделение Федеральной службы государственной статистики обнародовало результаты еженедельного ценового мониторинга по Башкортостану за период с 31 марта по 6 апреля 2026 года.

Согласно данным ведомства, среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожал картофель — на 3,74%, сахар — на 2,7%, томаты — на 2,64%, детские овощные консервы — на 1,66%, морковь — на 1,6%, а также сметана — на 1,2%.

Ряд позиций за тот же период показал снижение стоимости. Наибольшее падение зафиксировано по свёкле — минус 2,81%, огурцам — минус 1,8%, сливочному маслу — минус 1,16% и молоку — минус 0,65%.

Башстат уточняет, что исследование основано на выборочном наблюдении и не отражает динамику цен на конкретный товар или в отдельной торговой точке.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru