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В отдалённых районах Башкирии сохраняется дефицит топлива на АЗС

В отдалённых районах Башкирии сохраняется дефицит топлива на АЗС

21:51, 01 июл 2026

В Аскинском районе Башкирии из пяти заправок работают только три. Остальные две простаивают без топлива уже несколько дней.

Глава района Динис Юсупов признал в прямом эфире БСТ: бензовозы возят топливо каждый день, но спрос всё равно кратно превышает поставки. Люди заправляются впрок, поэтому власти ввели лимит — 30 литров в одни руки. В канистры топливо не наливают вообще.

В соседнем Фёдоровском районе ситуация ещё хуже. Глава района Венер Насретдинов ограничил продажу 20 литрами на машину. Работает только заправка «Газпрома». А на «Башнефти» бензин остался лишь для скорой и других экстренных служб — обычным водителям там не отпускают ни литра.

По данным замминистра промышленности и энергетики республики Тимура Герасимова, очереди на аскинских АЗС достигают 16 машин и это, по его словам, «в пределах нормы». Отдельно чиновники следят, чтобы топливо не закончилось у лесоперерабатывающих предприятий района.

В Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске, по словам Герасимова, дефицит уже удалось погасить за счёт увеличения поставок. С сельскими районами сложнее: там, где нет крупных сетевых заправок, чиновники в буквальном смысле договариваются с нефтетрейдерами о персональных квотах для мелких АЗС.

Есть и более острые точки. В Бурзянском районе всего две заправки «Башнефти», и топливо в канистры тоже под запретом. Для местных, у кого тракторы и сельхозтехника, это уже не неудобство, а угроза срыва кормозаготовки. Власти обещают ввести отдельные квоты для аграриев.

В Белокатайском районе работает единственная заправка и со 2 июля на ней начнутся профилактические работы. Жители уже нервничают: чем заправляться, пока АЗС стоит на ремонте, никто толком не объяснил.

Тем, у кого топливные вопросы остались без ответа, республика оставила один номер на всех — ситуационный центр: 8 (347) 218-19-19, с 8 утра до 8 вечера.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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