В Башкирии молоко стало дешевле

Цена на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5 — 3,2 процента жирности в Башкирии снизилась по отношению к предыдущим месяцам нынешнего года. Об этом на основе проведенного выборочного наблюдения сообщает Башкортостанстат.
Если в марте и апреле стоимость литра молока в среднем по Башкирии была выше 45 рублей, а в мае, июне и июле — выше 44 рублей, то в августе она составила 43 рубля 85 копеек. При этом в Уфе средняя цена на молоко в августе была 44,77 рубля, в Нефтекамске — 42,36, в Сибае — 41,50, а в Стерлитамаке 43,72 рубля за литр.
Источник: http://i-gazeta.com/
Если в марте и апреле стоимость литра молока в среднем по Башкирии была выше 45 рублей, а в мае, июне и июле — выше 44 рублей, то в августе она составила 43 рубля 85 копеек. При этом в Уфе средняя цена на молоко в августе была 44,77 рубля, в Нефтекамске — 42,36, в Сибае — 41,50, а в Стерлитамаке 43,72 рубля за литр.
Источник: http://i-gazeta.com/
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