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В России яйца стали продавать поштучно

Добавлено: 19.01.19
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Рубрика: Общество / Потребитель
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В России яйца стали продавать поштучно

Таким образом они пытаются скрыть резкое подорожание продуктов, и приспособить потребителя к тратам. Но в некоторых городах зашли ещё дальше, и стали продавать яйца поштучно. С января 2019 года НДС повысили до 20% и это больше всего сказалось на стоимости продуктов питания. По данным Росстата, в 2018 году куриные яйца подорожали почти на 26 процентов. Производители поняли, что никто не будет покупать их продукт по высокой цене, и решили схитрить. Они снизили цену на продукты, но и уменьшили их объём и количество.

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Из-за этого теперь не купишь литр молока и десяток яиц. Похоже скоро яйца вообще начнут продавать раздельно: отдельно белок, отдельно желток.

В вологодских магазинах обнаружили поштучные яйца 
По словам заместителя главного редактора Елены Изюмовой, если раньше цены на куриные яйца рассчитывались из стоимости десятка, то теперь на ценниках фигурирует штучный товар. Одно яйцо категории «Отборное» производства Ярославской области стоит в Шексне 7 рублей 70 копеек.

И это не единственный город, где живут гении. На Алтае уже давно продают яйца поштучно 
В алтайской сети «Мария-Ра» стали продавать яйца ещё до скандала с "девятком" яиц. Как поясняют в «Марии-Ра», нововведение поможет покупателям сэкономить на упаковке.«Яйцо приходит валовое, в решетках по 30 штук. В торговом зале мы положили мешочки. Кому сколько надо, тот столько и набирает этого яйца», — пояснили в сети «Капиталисту».

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