Башкирия оказалась в десятке регионов с наиболее значительными проблемами в сфере социального питания
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Башкирия оказалась на 8 месте в ТОП-10 регионов с наиболее значительными проблемами в сфере социального питания. Согласно опросу ОНФ, в среднем по России каждый третий недоволен качеством услуги питания в больницах, школах и детских садах. В частности, в республике 44,6% респондентов негативно отозвались об этой сфере. В исследовании приняли участие 48 тысяч человек.
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Предыдущий всероссийский интернет-опрос, который проводился год назад, показал, что 56% граждан пессимистично настроены в отношении качества питания в образовательных и медицинских организациях страны.
Ранее врио Главы Башкирии Радий Хабиров отмечал разницу в подходах к школьному питанию в различных учреждениях. По данным Минобразования Башкирии, в настоящее время горячим питанием обеспечены 98,7% всех образовательных организаций. Среди уфимских школьников бесплатное питание получают 10% учащихся. В прошлом году более 11 тысяч школьников получили данные льготы.
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