Дни Татарстана стартовали сегодня в Башкортостане
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Церемония открытия Дней республики Татарстан в Башкортостане состоялась с большим размахом. На сцене выступили творческие коллективы и артисты эстрады обеих республик, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Президент Татарстана также успел пообщаться с представителями татарских общественных организаций. Из соседней республики «погостить» на два дня приехала большая делегация – около 500 человек. Представители министерств и ведомств делятся друг с другом опытом в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, образования и туризма.
Дни республики Татарстан завершатся завтра. Напомню, мероприятия проходят в рамках празднования 100-летия со дня образования Башкирской АССР.
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