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Дни Татарстана стартовали сегодня в Башкортостане

Добавлено: 17.04.19
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Рубрика: Общество / Культура
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Дни Татарстана стартовали сегодня в Башкортостане

Церемония открытия Дней республики Татарстан в Башкортостане состоялась с большим размахом. На сцене выступили творческие коллективы и артисты эстрады обеих республик, сообщает сайт Newsbash.ru.

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К слову, в этно-культурном плане наши регионы действительно близки и сегодня это почувствовали многие, кто пришёл в Государственный концертный зал «Башкортостан». Здесь же была представлена экспозиция народных промыслов и национальных костюмов. С ней ознакомились Рустам Минниханов и Радий Хабиров.

Президент Татарстана также успел пообщаться с представителями татарских общественных организаций. Из соседней республики «погостить» на два дня приехала большая делегация – около 500 человек. Представители министерств и ведомств делятся друг с другом опытом в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, образования и туризма.

Дни республики Татарстан завершатся завтра. Напомню, мероприятия проходят в рамках празднования 100-летия со дня образования Башкирской АССР.

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