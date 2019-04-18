В Уфе состоялась презентация Кигинского района

В республике продолжается фестиваль-марафон муниципальных образований "Страницы истории Башкортостана", посвященный 100-летнему юбилею Республики Башкортостан. 17 апреля свои достижения на сцене Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова представил Кигинский район. В фойе Большого зала была организована выставка работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, гости праздника также смогли продегустировать продукцию местных производителей, сообщает сайт Newsbash.ru.



"Мы постарались в сегодняшнем концерте показать всю красоту нашего Кигинского района, его природу, культуру, самобытность. И самое главное - красоту наших кигинцев. Нам было очень важно, чтобы этот зал был сегодня заполнен. Мы переживали, но всё получилось отлично", - сказал руководитель муниципального образования Шамиль Мухаметдинов.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры РБ Айгуль Хасанова, депутат Государственного собрания - Курултая РБ Светлана Туразянова, глава администрации Кигинского района Шамиль Мухаметдинов, глава администрации Фёдоровского района Венер Насретдинов, жители Кигинского района, уфимцы и гости столицы.В начале вечера был продемонстрирован видеоролик о Кигинском районе, об истории его образования и достижениях кигинцев в различных сферах. В театрализованном концерте выступили фольклорные, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, танцевальные коллективы и сольные исполнители.Прозвучали популярные песни о родном крае, стихи, были представлены народные танцы и театрализованные миниатюры. Башкирский народный театральный коллектив им. Г. Мингажева вместе с уроженцем Кигинского района, известным актёром Рауисом Закировым показали отрывок из спектакля к Году театра "Башмагым". Изюминкой программы стал номер театра рук "Вдохновение" под руководством Марины Кашаповой.Шамиль Радилович выразил огромную благодарность организаторам марафона и всем присутствующим.В завершение вечера состоялась традиционная передача штандарта фестиваля-марафона "Страницы истории Башкортостана". Эстафету масштабного проекта принял Федоровский район, презентация муниципального образования состоится 14 мая.Проект реализуется при поддержке Главы РБ, Министерства культуры РБ, Дома дружбы народов РБ.