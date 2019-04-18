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В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю

Добавлено: 18.04.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю

18 апреля, в Уфе в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан состоялось открытие памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю. В церемонии приняли участие врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Памятник установлен на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур». Его автором выступил скульптор Владимир Дворник. Общая высота монумента – около 8 м, а фундамент уходит в глубину на 7 м. Постамент выполнен из гранита, сам памятник – из бронзы.
– Открытие памятника великому поэту Габдулле Тукаю – большое, важное событие для двух братских республик. Теперь у нас с вами есть новый символ дружбы башкирского и татарского народов. Замечательно, что эту радость сегодня с нами разделяют наши дорогие гости из Татарстана, – сказал Радий Хабиров. – Жизнь, творчество классика связаны в том числе с Башкирией. Он любил башкирские легенды и песни, а дружба двух великих поэтов – Габдуллы Тукая и Мажита Гафури ещё больше сблизила два братских народа. Скажу так: в Башкортостане Тукая очень любят. Наш Дом Республики, где работает Правительство РБ, располагается на улице, названной в честь великого поэта. То есть главная улица столицы Башкортостана посвящена ему. Сегодня для нас очень значимо, что Тукай вернулся и будет с нами навсегда! Башҡортостанға рәхим ит, бөйөк Туҡай! Приветствуем тебя в Башкортостане, великий Тукай!
– Габдулла Тукай – значимая личность не только для татар, а для всего тюркского мира. Замечательно, что памятник ему поставили в таком красивом месте, рядом с татарским театром, – отметил Рустам Минниханов. – От всей души хочу поблагодарить руководство Башкортостана и Уфы. Мы радуемся вашим успехам. И в будущем Башкортостан и Татарстан должны вместе идти вперёд. Спасибо всем, кто пришёл на открытие!
Руководители двух республик возложили цветы к подножию памятника, после чего посетили Уфимский государственный татарский театр «Нур» и ознакомились с проектом благоустройства прилегающей территории.

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