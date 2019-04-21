В Уфе прошла всероссийская акция «Библионочь – 2019»
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В столице республики прошла всероссийская акция «Библионочь-2019», посвященная Году театра в России. Сегодня Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди открыла свои двери для талантливых писателей, артистов, певцов и всех желающих, сообщает сайт Newsbash.ru.
Алия Фатхутдинова, заместитель директора Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди:
«Открывается «Библионочь» «Страной Айгуль» по произведению Мустая Карима. И мы пригласили в гости сегодня всех девушек, женщин, которых зовут Айгуль. Приглашали самых известных, самых успешных Айгуль».Автор: Радмир Азнабаев
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