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В Уфе прошла всероссийская акция «Библионочь – 2019»

Добавлено: 21.04.19
Просмотров: 16
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В Уфе прошла всероссийская акция «Библионочь – 2019»

В столице республики прошла всероссийская акция «Библионочь-2019», посвященная Году театра в России. Сегодня Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди открыла свои двери для талантливых писателей, артистов, певцов и всех желающих, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Кроме того, в рамках акции была открыта книжная выставка редких книг «Книги века, книги на века». Сегодня у уфимцев появилась редкая возможность посмотреть уникальные экземпляры 18 и 19 веков. Также в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима на мероприятии прозвучали его стихи на языках разных народов мира. Особое внимание было уделено произведению великого драматурга «Страна Айгуль».

Алия Фатхутдинова, заместитель директора Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди:
«Открывается «Библионочь» «Страной Айгуль» по произведению Мустая Карима. И мы пригласили в гости сегодня всех девушек, женщин, которых зовут Айгуль. Приглашали самых известных, самых успешных Айгуль».
Автор: Радмир Азнабаев

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