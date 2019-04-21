В Уфе прошла всероссийская акция «Библионочь – 2019»

В столице республики прошла всероссийская акция «Библионочь-2019», посвященная Году театра в России. Сегодня Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди открыла свои двери для талантливых писателей, артистов, певцов и всех желающих, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Открывается «Библионочь» «Страной Айгуль» по произведению Мустая Карима. И мы пригласили в гости сегодня всех девушек, женщин, которых зовут Айгуль. Приглашали самых известных, самых успешных Айгуль».

Кроме того, в рамках акции была открыта книжная выставка редких книг «Книги века, книги на века». Сегодня у уфимцев появилась редкая возможность посмотреть уникальные экземпляры 18 и 19 веков. Также в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима на мероприятии прозвучали его стихи на языках разных народов мира. Особое внимание было уделено произведению великого драматурга «Страна Айгуль».Автор: Радмир Азнабаев