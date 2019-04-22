В Нефтекамске прошел конкурс «Татар кызы – 2019»
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В концертном зале Дворца творчества Нефтекамска состоялся масштабный городской праздник – конкурс красоты, таланта и грации «Татар кызы – 2019». Восемь татарских красавиц претендовали на право получить это почётное звание, а вместе с ним главную корону и Гран-при.
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Праздник красоты, таланта и грации удался. Девушки выражают огромную благодарность педагогам, которые на протяжении этого времени помогали, обучали, вместе с ними создавали незабываемые творческие номера и привели их к успеху. Педагоги, в свою очередь, уверены, что все знания и умения, полученные девушками в процессе подготовки к конкурсу, обязательно пригодятся в дальнейшем.
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