В Нефтекамске прошел конкурс «Татар кызы – 2019»

В концертном зале Дворца творчества Нефтекамска состоялся масштабный городской праздник – конкурс красоты, таланта и грации «Татар кызы – 2019». Восемь татарских красавиц претендовали на право получить это почётное звание, а вместе с ним главную корону и Гран-при.



Девушки состязались в искусстве слова и актёрском мастерстве, конкурсе стилизованных костюмов и спортивно-танцевальном батле, представляли свои оригинальные творческие номера и танцевали вальс.Праздник красоты, таланта и грации удался. Девушки выражают огромную благодарность педагогам, которые на протяжении этого времени помогали, обучали, вместе с ними создавали незабываемые творческие номера и привели их к успеху. Педагоги, в свою очередь, уверены, что все знания и умения, полученные девушками в процессе подготовки к конкурсу, обязательно пригодятся в дальнейшем.