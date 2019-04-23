Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе частично снесут Театр кукол для строительства нового корпуса

В Уфе частично снесут Театр кукол для строительства нового корпуса

Добавлено: 23.04.19
Просмотров: 64
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе частично снесут Театр кукол для строительства нового корпуса

Власти Башкирии подготовили проект реконструкции уфимского Театра кукол. Документом предусматривается частичный снос здания и строительство нового корпуса, где будут находиться большой и малый зрительные залы. Как стало известно на совещании «Стройчас», обновить здание театра требуется, поскольку часть его конструкций подверглась износу, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии в Год культуры отремонтируют ряд театров

Читайте также:

В Башкирии в Год культуры отремонтируют ряд театров
Концепция нового оформления будет связана с «детским представлением о сказочных замках». В соответствующем стиле будет оформлена и прилегающая к театру территория.

И.о. заместителя премьер-министра РБ Раиф Абдрахимов подчеркнул, что проект важен как для жителей республики, так и для имиджа региона в целом. В настоящий момент проект находится на согласовании, после этого начнется строительство.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Башкирии в Год культуры отремонтируют ряд театров
Культура
В Башкирии в Год культуры отремонтируют ряд театров
В Уфе построят корпус консультативной поликлиники РКБ имени Г. Куватова
Здравоохранение
В Уфе построят корпус консультативной поликлиники РКБ имени Г. Куватова
Окончание реконструкции железнодорожного вокзала в Уфе запланировано на конец 2021 года
Экономика
Окончание реконструкции железнодорожного вокзала в Уфе запланировано на конец 2021 года
В Уфе возведут новый корпус хирургического отделения кардиологического центра
Здравоохранение
В Уфе возведут новый корпус хирургического отделения кардиологического центра
В Илишевском районе Башкирии открылась новая поликлиника
Здравоохранение
В Илишевском районе Башкирии открылась новая поликлиника
В Уфе строится новая школа, где будут внедрены инновационные направления
Образование
В Уфе строится новая школа, где будут внедрены инновационные направления
В Башкирии инвестируют 1,1 млрд рублей в три новых предприятия
Экономика
В Башкирии инвестируют 1,1 млрд рублей в три новых предприятия
Власти Башкирии реконструируют кардиоцентр к 2023 году
Общество
Власти Башкирии реконструируют кардиоцентр к 2023 году
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: