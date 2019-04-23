В Уфе частично снесут Театр кукол для строительства нового корпуса
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Власти Башкирии подготовили проект реконструкции уфимского Театра кукол. Документом предусматривается частичный снос здания и строительство нового корпуса, где будут находиться большой и малый зрительные залы. Как стало известно на совещании «Стройчас», обновить здание театра требуется, поскольку часть его конструкций подверглась износу, сообщает сайт Newsbash.ru.
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И.о. заместителя премьер-министра РБ Раиф Абдрахимов подчеркнул, что проект важен как для жителей республики, так и для имиджа региона в целом. В настоящий момент проект находится на согласовании, после этого начнется строительство.
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