Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В уфимской мэрии показали, как будет выглядеть фонтан «Танцующие журавли» после ремонта

В уфимской мэрии показали, как будет выглядеть фонтан «Танцующие журавли» после ремонта

Добавлено: 23.04.19
Просмотров: 49
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В уфимской мэрии показали, как будет выглядеть фонтан «Танцующие журавли» после ремонта

Уфимская мэрия показала, как будет выглядеть фонтан «Танцующие журавли» после ремонта. За его реконструкцию возьмутся сразу после общественного обсуждения, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии показали, как будет выглядеть стадион футбольного клуба «Уфа»

Читайте также:

В Башкирии показали, как будет выглядеть стадион футбольного клуба «Уфа»
Как уточнили в администрации, обновят не только фонтан, но и весь сквер «Дубки» на ГДК. 25 апреля горожанам предлагают прийти на обсуждение проекта. Встреча состоится в 18:30 в большом зале администрации Орджоникидзевского района.

Напомним, фонтан Танцующие журавли ждал реконструкции почти 10 лет. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии назвал его памятником человеческому разгильдяйству и поручил восстановить композицию.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Башкирии показали, как будет выглядеть стадион футбольного клуба «Уфа»
Спорт
В Башкирии показали, как будет выглядеть стадион футбольного клуба «Уфа»
В Благовещенске разгорается коррупционный скандал в связи с возведением фонтана
Происшествия
В Благовещенске разгорается коррупционный скандал в связи с возведением фонтана
Первый водопровод в Уфе
Это интересно
Первый водопровод в Уфе
Радий Хабиров поручил восстановить один из старейших фонтанов Уфы
Политика
Радий Хабиров поручил восстановить один из старейших фонтанов Уфы
Башкирия помогла Крыму реконструировать Дом культура
Культура
Башкирия помогла Крыму реконструировать Дом культура
В Благовещенске построят фонтан
Общество
В Благовещенске построят фонтан
Глава сельсовета в Татышлинском районе оштрафован за нарушения при рассмотрении обращения
Человек и закон
Глава сельсовета в Татышлинском районе оштрафован за нарушения при рассмотрении обращения
В Уфе пройдет День цветов
Общество
В Уфе пройдет День цветов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: