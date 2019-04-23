В уфимской мэрии показали, как будет выглядеть фонтан «Танцующие журавли» после ремонта
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Уфимская мэрия показала, как будет выглядеть фонтан «Танцующие журавли» после ремонта. За его реконструкцию возьмутся сразу после общественного обсуждения, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, фонтан Танцующие журавли ждал реконструкции почти 10 лет. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии назвал его памятником человеческому разгильдяйству и поручил восстановить композицию.
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