В уфимской мэрии показали, как будет выглядеть фонтан «Танцующие журавли» после ремонта

Уфимская мэрия показала, как будет выглядеть фонтан «Танцующие журавли» после ремонта. За его реконструкцию возьмутся сразу после общественного обсуждения, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как уточнили в администрации, обновят не только фонтан, но и весь сквер «Дубки» на ГДК. 25 апреля горожанам предлагают прийти на обсуждение проекта. Встреча состоится в 18:30 в большом зале администрации Орджоникидзевского района.Напомним, фонтан Танцующие журавли ждал реконструкции почти 10 лет. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии назвал его памятником человеческому разгильдяйству и поручил восстановить композицию