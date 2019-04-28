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Радий Хабиров поздравил православных христиан с Пасхой

Добавлено: 28.04.19
Просмотров: 124
Рубрика: Общество / Культура
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Радий Хабиров поздравил православных христиан с Пасхой

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров поздравил православных христиан республики со Светлым Христовым Воскресением, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Один из самых почитаемых религиозных праздников, Пасха вместе с весной символизирует торжество жизни, верность многовековым нравственным ценностям – любви, добру, милосердию и справедливости.
Сегодня православное духовенство вместе с представителями других традиционных религий мудрым словом, добрыми делами и наставничеством вносит свой вклад в развитие благотворительности, укрепление взаимного уважения между людьми. Органы власти будут и впредь создавать все условия для сохранения в Башкортостане межнационального и межконфессионального согласия, нравственного воспитания молодежи.
Пусть праздник Пасхи принесёт в каждый дом счастье и благополучие. Пусть в эти тёплые весенние дни ваши сердца наполняются радостью и оптимизмом. Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, мира и добра!»

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