Гран-при конкурс красавиц «Һылыуҡай – 2019» завоевала Лейля Шакурова из Альшеевского района

В Уфе прошёл гала-концерт республиканского конкурса красоты «Һылыуҡай – 2019». Обладательницей гран-при стала Лейля Шакурова из Альшеевского района, сообщает сайт Newsbash.ru.



В этом году «Һылыуҡай – 2019» прошёл в рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан. За корону боролись 12 девушек. Они показали себя в нескольких этапах, таких как приветствие, дефиле, интеллектуальный конкурс и др. Также порадовали зрителей своим выступлением известные исполнители: Сагидулла Байегет, Рушана Валиева, MC Баш, Анжелика Якусева и группа «Биш Бармак».Напомним, титул «Второй Вице-Мисс» и третье место конкурса красоты завоевала уроженка Башкирии Венера Билялова. «Мисс Благотворительность – 2019» прошёл в Москве уже в четвёртый раз.Фотография: соцсети