Гран-при конкурс красавиц «Һылыуҡай – 2019» завоевала Лейля Шакурова из Альшеевского района
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В Уфе прошёл гала-концерт республиканского конкурса красоты «Һылыуҡай – 2019». Обладательницей гран-при стала Лейля Шакурова из Альшеевского района, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, титул «Второй Вице-Мисс» и третье место конкурса красоты завоевала уроженка Башкирии Венера Билялова. «Мисс Благотворительность – 2019» прошёл в Москве уже в четвёртый раз.
Фотография: соцсети
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