Нурмухамет-хазрат покинет пост муфтия и председателя ДУМ Башкирии
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Нурмухамет-хазрат покинет пост муфтия и председателя Духовного управления мусульман Башкирии. Об этом сообщает ufa.aif.ru со ссылкой на свой источник в управлении, сообщает сайт Newsbash.ru.
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