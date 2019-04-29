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Нурмухамет-хазрат покинет пост муфтия и председателя ДУМ Башкирии

Добавлено: 29.04.19
Просмотров: 152
Рубрика: Общество / Культура
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Нурмухамет-хазрат покинет пост муфтия и председателя ДУМ Башкирии

Нурмухамет-хазрат покинет пост муфтия и председателя Духовного управления мусульман Башкирии. Об этом сообщает ufa.aif.ru со ссылкой на свой источник в управлении, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Отмечается, что об отставке должны объявить сегодня, 29 апреля.Нового муфтия выберут на съезде имамов. До этого момента его обязанности будет выполнять Айнур Биргалин. Издание отмечает, что ранее должность первого заместителя муфтия по собственному желанию покинул Айнур Арсланов, которого считали претендентом на этот высокий пост.

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