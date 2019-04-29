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Айнур Биргалин возглавил Духовное управление мусульман Башкирии

Добавлено: 29.04.19
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Рубрика: Общество / Культура
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Айнур Биргалин возглавил Духовное управление мусульман Башкирии

В понедельник, 29 апреля, на заседании президиума Духовного управления мусульман Башкирии председатель ЦРО ДУМ РБ Нурмухамет хазрат Нигматуллин, многие годы возглавлявший муфтият, официально сложил с себя полномочия, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По информации управления, временно исполняющим обязанности председателя назначен заместитель муфтия, имам Айнур хазрат Биргалин. Два первых заместителя муфтия - Аюп Бибарсов и Айнур Арсланов заявили о самоотводе своей кандидатуры.

Нурмухамет Нигматуллин занимал пост руководителя Духовного управления мусульман Башкортостана с 1992 года. В республике к ДУМ РБ относятся 737 из 1 300 мусульманских приходов.

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