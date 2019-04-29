Айнур Биргалин возглавил Духовное управление мусульман Башкирии
Комментарии (0)
Загрузка...
В понедельник, 29 апреля, на заседании президиума Духовного управления мусульман Башкирии председатель ЦРО ДУМ РБ Нурмухамет хазрат Нигматуллин, многие годы возглавлявший муфтият, официально сложил с себя полномочия, сообщает сайт Newsbash.ru.
Нурмухамет Нигматуллин занимал пост руководителя Духовного управления мусульман Башкортостана с 1992 года. В республике к ДУМ РБ относятся 737 из 1 300 мусульманских приходов.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Культура
Нурмухамет-хазрат покинет пост муфтия и председателя ДУМ Башкирии
Культура
Шамиль Абдраков возглавил управление культуры Уфы
Политика
Ришат Дихин временно возглавил Аскинский район
Политика
Геннадий Разумикин временно возглавил обязанности председателя Госкомитета РБ по информатизации
Общество
У муфтия Башкирии появился новый заместитель
Это интересно
Уфимский художник нарисовал Радия Хабирова в стиле карандашной графики
Общество
В Туймазинском районе отрыли мечеть
Общество
15 июня в Уфе состоится республиканский праздник «Ураза-байрам – 2018»