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В Белокатайском районе пройдет юбилейный XV Межрегиональный Праздник русской песни и частушки

Добавлено: 30.04.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Белокатайский район
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В Белокатайском районе пройдет юбилейный XV Межрегиональный Праздник русской песни и частушки

Администрация муниципального района Белокатайский район совместно с Министерством культуры Республики Башкортостан, Республиканским центром народного творчества 21 – 23 июня 2019 года проводит юбилейный XV Межрегиональный Праздник русской песни и частушки. Празднику в этом году исполняется 30 лет, сообщает сайт Newsbash.ru

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Ежегодно Праздник привлекает более 700 самодеятельных и профессиональных исполнителей, хранителей традиционной народной культуры. Постоянными участниками этого праздника являются творческие коллективы из более чем 40 районов и городов республики, Московской, Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Курганской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан, Республики Казахстан, г. Саратова. Этот праздник получил свое развитие благодаря высокому исполнительскому уровню его участников. 

Традиционно участников ожидает яркое красочное событие с задушевными русскими песнями и задорными частушками, с народными играми и обрядами в усадьбах сельских поселений!

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