В Белокатайском районе пройдет юбилейный XV Межрегиональный Праздник русской песни и частушки
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Администрация муниципального района Белокатайский район совместно с Министерством культуры Республики Башкортостан, Республиканским центром народного творчества 21 – 23 июня 2019 года проводит юбилейный XV Межрегиональный Праздник русской песни и частушки. Празднику в этом году исполняется 30 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Традиционно участников ожидает яркое красочное событие с задушевными русскими песнями и задорными частушками, с народными играми и обрядами в усадьбах сельских поселений!
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