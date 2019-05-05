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5 мая для мусульман Башкирии наступает священный месяц Рамадан

Добавлено: 05.05.19
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Рубрика: Общество / Культура
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5 мая для мусульман Башкирии наступает священный месяц Рамадан

С заходом солнца 5 мая наступит месяц Рамадан. Духовное управление мусульман Башкортостана определило даты поста — первый его день в этом году выпадает на 6 мая. Ураза-байрам будет отмечаться 4 июня. В мусульманских республиках России, в том числе и в Башкирии, день Ураза-Байрам считается нерабочим, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Рамадан (Рамазан, в переводе с арабского — «палящий зной») — девятый месяц исламского лунного календаря и время строгого поста, в конце которого отмечается трёхдневный праздник разговения — Ураза-Байрам (араб. Ид аль-Фитр).
Рамадан — важнейшее для всех мусульман время: именно в этот месяц пророку Мухаммеду были дарованы первые откровения и стихи Корана. Откровение пророку передал ангел Джабраил (библ. Гавриил), когда Мухаммед находился в уединении в пещере Хира недалеко от Мекки.
Пост в месяц Рамадан входит в число пяти столпов ислама (свидетельство веры, молитва, пожертвование, милостыня, паломничество) и обязателен для каждого верующего мусульманина. Одним из ключевых условий поста является «намерение» совершить его. Оно произносится на любом понятном постящемуся языке примерно так: «Я намереваюсь совершить пост 1, 2, 3 и так далее дней в месяц Рамадана искренне, ради Аллаха». «Намерение» произносится каждый день в период между ночной и утренней молитвой.

В пост мусульманин должен в течение дня воздерживаться от еды, питья и супружеской близости. После заката начинается «ифтар» — вечернее разговение. Его обычно проводят в кругу семьи, родных и близких. Второй разрешённый приём пищи бывает утром перед рассветом и называется «сухур».

От поста освобождаются: старики, больные, беременные женщины, душевнобольные.

Не соблюдать его в строгости также разрешается путешественникам. Не выполненный по уважительной причине пост нужно восполнить в другое время или накормить бедняков, но нарушение поста без уважительной причины считается большим грехом.
Месяц Рамадан мусульмане должны посвятить служению Аллаху и чтению Корана, забыть о всяких ссорах и раздорах, мириться с людьми и укреплять узы дружбы. Не разрешается сквернословить и совершать плохие поступки. Во время одной из десяти последних ночей месяца наступает «Ночь могущества». Эту ночь мусульмане проводят в молитве.
Пророк Мухаммед говорил, что в Рамадан значимость благих дел, совершаемых мусульманами, увеличивается в 700 раз. И не удивительно, что мечети и благотворительные центры оживают в Рамазане.
После вечерней молитвы аль-магриб верующие вместе собираются за трапезным столом и вкушают пищу. Двери мечети открыты для всех, любой нуждающийся человек может обратиться туда, его обязательно накормят и окажут посильную поддержку, ибо Рамазан – это месяц щедрости и милосердия.

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