В Башкирии стали известны победители конкурса языковых грантов 2019 года

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на соискание грантов Главы Республики Башкортостан, направленных на сохранение и развитие государственных языков и языков народов РБ, объявила победителей конкурса 2019 года, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщается на сайте Министерства культуры, 31 проект получит государственную поддержку. Благодаря грантовой поддержке будут организованы Форум этнической музыки «Мусафир», Межрегиональный конкурс юных исполнителей сказок народов мира «Һаумы, һаумы, әкиәт!» («Здравствуй, здравствуй, сказка!»), Фестиваль народных праздников и обрядов в Белокатайском районе «Как за нашей околицей», Республиканский фестиваль-конкурс национальных старинных свадебных обрядов «Играли свадьбу в старину» и другие проекты. За пределами республики Курултай проводит Дни башкирской культуры и просвещения.Школа села Красный Яр Уфимского района организует мероприятие «Этнокультурный аспект преподавания русского языка как родного» на базе экспериментальной площадки профильного лингвистического лагеря, Мордовский национально-культурный центр готовит мероприятие, посвященное выдающемуся просветителю мордовского народа Авксентию Юртову.Особый интерес вызывают современные образовательные проекты: это детский обучающий интернет-портал на башкирском языке «Балалар», веб-ресурс для самостоятельного изучения башкирского языка «Интерактивный башкирский», мобильное приложение для запоминания и изучения слов башкирского языка на платформе Android.На средства гранта будут выпущены «Мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов Республики Башкортостан», серия научно-популярных книг «Северо-западные башкиры: язык, история, культура».