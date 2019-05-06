В Башкирии стали известны победители конкурса языковых грантов 2019 года
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Конкурсная комиссия по проведению конкурса на соискание грантов Главы Республики Башкортостан, направленных на сохранение и развитие государственных языков и языков народов РБ, объявила победителей конкурса 2019 года, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Школа села Красный Яр Уфимского района организует мероприятие «Этнокультурный аспект преподавания русского языка как родного» на базе экспериментальной площадки профильного лингвистического лагеря, Мордовский национально-культурный центр готовит мероприятие, посвященное выдающемуся просветителю мордовского народа Авксентию Юртову.
Особый интерес вызывают современные образовательные проекты: это детский обучающий интернет-портал на башкирском языке «Балалар», веб-ресурс для самостоятельного изучения башкирского языка «Интерактивный башкирский», мобильное приложение для запоминания и изучения слов башкирского языка на платформе Android.
На средства гранта будут выпущены «Мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках народов Республики Башкортостан», серия научно-популярных книг «Северо-западные башкиры: язык, история, культура».
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