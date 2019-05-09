В Уфе открылась автовыставка ко дню Победы | видео

8 мая в Уфе на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром состоялось открытие статического показа военной техники, стоящей на вооружении Российской Армии, ретро-автомобилей, а также военной техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает сайт Newsbash.ru.

— 9 Мая — всенародный праздник, священный и дорогой для нашего Отечества. Помнить подвиг ветеранов, чтить и знать, что вся страна в неоплатном долгу перед ними — теми, кто собственной жизнью, кровью и здоровьем заплатил за нашу свободу — вот наш общий долг, — подчеркнул заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов.

— В преддверии великого праздника создана атмосфера, которая позволит ветеранам вспомнить дни их боевой молодости, а молодежи — приблизиться к пониманию значимости праздника 9 мая, — отметил присутствующий на мероприятии Герой Российской Федерации Риф Сахабутдинов.

В статическом показе на сегодня представлены: техника войсковой части 63494, военная техника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан, акционерного общества «Машиностроительная компания «Витязь», Музея техники Вадима Задорожного, а также военная техника из частной коллекции Артура Насырова.Техника времен Великой Отечественной войны — это танки, пушки и грузовики, в том числе легендарный танк Т-34. Многие из них были найдены поисковиками и восстановлены реставраторами. Следы ожесточенных боев до сих пор видны на башнях и корпусах танков.Музей техники Вадима Задорожного — это один из крупнейших в Европе и самый большой в России частный музей старинной техники. В музее собраны лучшие антикварные машины прошлого столетия: боевая техника, оружие, воздушный транспорт, мотоциклы, ретро-автомобили.Об уникальной частной коллекции Артура Насырова «Электрогазета» рассказывала ранее. В ней есть как старинные иномарки, так и плоды советского автопрома.В показе принимают участие болотоходы «Витязь», предоставленные Ишимбайским заводом по производству наземных транспортных средств высокой проходимости.Отметим, что выставка техники продолжит свою работу в течение всего дня 9 мая. Также в этот день в парке Победы состоится показ техники Музея «Ретро-Гаражъ ПСК-6».В мероприятии приняли участие представители молодежных и общественных организаций, воспитанники военно-патриотических и подростковых клубов, жители и гости города.