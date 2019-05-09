В Уфе открылась автовыставка ко дню Победы | видео
Комментарии (0)
Загрузка...
8 мая в Уфе на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром состоялось открытие статического показа военной техники, стоящей на вооружении Российской Армии, ретро-автомобилей, а также военной техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Ишимбайском районе открыли памятник одному из результативных снайперов Ахату Ахметьянову
Техника времен Великой Отечественной войны — это танки, пушки и грузовики, в том числе легендарный танк Т-34. Многие из них были найдены поисковиками и восстановлены реставраторами. Следы ожесточенных боев до сих пор видны на башнях и корпусах танков.
Музей техники Вадима Задорожного — это один из крупнейших в Европе и самый большой в России частный музей старинной техники. В музее собраны лучшие антикварные машины прошлого столетия: боевая техника, оружие, воздушный транспорт, мотоциклы, ретро-автомобили.
Об уникальной частной коллекции Артура Насырова «Электрогазета» рассказывала ранее. В ней есть как старинные иномарки, так и плоды советского автопрома.
В показе принимают участие болотоходы «Витязь», предоставленные Ишимбайским заводом по производству наземных транспортных средств высокой проходимости.
— 9 Мая — всенародный праздник, священный и дорогой для нашего Отечества. Помнить подвиг ветеранов, чтить и знать, что вся страна в неоплатном долгу перед ними — теми, кто собственной жизнью, кровью и здоровьем заплатил за нашу свободу — вот наш общий долг, — подчеркнул заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов.
— В преддверии великого праздника создана атмосфера, которая позволит ветеранам вспомнить дни их боевой молодости, а молодежи — приблизиться к пониманию значимости праздника 9 мая, — отметил присутствующий на мероприятии Герой Российской Федерации Риф Сахабутдинов.Отметим, что выставка техники продолжит свою работу в течение всего дня 9 мая. Также в этот день в парке Победы состоится показ техники Музея «Ретро-Гаражъ ПСК-6».
В мероприятии приняли участие представители молодежных и общественных организаций, воспитанники военно-патриотических и подростковых клубов, жители и гости города.
Читайте также
Общество
Впервые в Башкирии в День Победы пройдет республиканская минута молчания
Общество
Уфа: план мероприятий к Дню Победы 9 мая
Это интересно
Единственный действующий в Башкирии танк Т-34 примет участие в параде Победы
Общество
В Уфу прибудет военная техника из Подмосковья для участия в Параде Победы
Это интересно
В Уфе во время празднования Дня Победы пройдет парад танков
Культура
В музее Бирска состоится открытие выставки посвященной Великой Отечественной войне
Это интересно
В Караидельском районе появится музей боевой техники
Общество
В Башкирии свыше 1600 ветеранов войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы