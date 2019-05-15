В Башкирии 350 работников культуры в рамках нацпроекта «Культура» пройдут обучение
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Специалисты учреждений культуры из Башкирии будут ежегодно проходить обучение в рамках национального проекта «Культура». В этом году специальные курсы пройдут больше 350 преподавателей профессиональных образовательных учреждений и учреждений допобразования, сообщает сайт Newsbash.ru.
Каждый год в Башкирии повышение квалификации требуется 370 специалистам сферы культуры и искусства. При этом с 2019 по 2024 годы потребность в кадрах составит 472 человека. Ежегодно учреждения культуры и искусства нуждаются в 47 специалистах со средним профобразованием и 32 – с высшим.
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