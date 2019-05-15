Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии 350 работников культуры в рамках нацпроекта «Культура» пройдут обучение

В Башкирии 350 работников культуры в рамках нацпроекта «Культура» пройдут обучение

Добавлено: 15.05.19
Просмотров: 130
Рубрика: Общество / Культура
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии 350 работников культуры в рамках нацпроекта «Культура» пройдут обучение

Специалисты учреждений культуры из Башкирии будут ежегодно проходить обучение в рамках национального проекта «Культура». В этом году специальные курсы пройдут больше 350 преподавателей профессиональных образовательных учреждений и учреждений допобразования, сообщает сайт Newsbash.ru.

Каждый год в Башкирии повышение квалификации требуется 370 специалистам сферы культуры и искусства. При этом с 2019 по 2024 годы потребность в кадрах составит 472 человека. Ежегодно учреждения культуры и искусства нуждаются в 47 специалистах со средним профобразованием и 32 – с высшим.

В Башкирии стали известны победители конкурса языковых грантов 2019 года

Читайте также:

В Башкирии стали известны победители конкурса языковых грантов 2019 года
Больше 350 работников культуры из Башкирии отправятся в центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры российской академии музыки имени Гнесиных и академии русского балета им. А.Я. Вагановой. Заявки следует подавать в республиканский учебно-методический центр по образованию минкульта республики. Телефоны для справок: 8-(347)-233-59-00, (347)235-78-16.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Бирский район присоединится к Всероссийскому Дню заботы о памятниках истории и культуры
Культура
Бирский район присоединится к Всероссийскому Дню заботы о памятниках истории и культуры
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова рассказала, сколько в среднем получают работники культуры
Экономика
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова рассказала, сколько в среднем получают работники культуры
Культуру Башкирии намерены развивать на основе трех проектов
Культура
Культуру Башкирии намерены развивать на основе трех проектов
В Башкирии утвердили минимальные оклады для работников культуры
Экономика
В Башкирии утвердили минимальные оклады для работников культуры
Ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова возглавил Рафис Халимов
Культура
Ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова возглавил Рафис Халимов
В Ишимбайском районе за 3.2 млн отремонтируют местный Дом культуры
Общество
В Ишимбайском районе за 3.2 млн отремонтируют местный Дом культуры
В Башкортостане на поддержку сельских домов культуры направят 53,5 млн рублей
Общество / Культура
В Башкортостане на поддержку сельских домов культуры направят 53,5 млн рублей
В Башкирии на повышение зарплаты бюджетников направят более 3,9 млрд рублей
Общество
В Башкирии на повышение зарплаты бюджетников направят более 3,9 млрд рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: