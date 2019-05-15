В Уфе состоялся I съезд Курултая башкир столицы

Его участники обсудили вопросы национальной и духовной гармонии, а также пути сохранения и развития родного языка. Кроме того, в рамках съезда состоялись выборы членов исполкома, сообщает сайт Newsbash.ru.

Площадкой для первого съезда Курултая башкир Уфы стал Башдрамтеатр. В нём собрались порядка 300 делегатов со всех районов города. Каждый участник мог внести свои предложения. К примеру, чаще проводить праздник родословной — шэжэрэ-байрам. Одним из основных вопросов был нехватка башкирских детских садов и школ в Уфе. Говорили и о популяризации и развитии башкирского языка.

В рамках первого съезда Курултая башкир Уфы определили устав организации и состав оргокомитета городского отделения, в него вошли 43 человека. А также выбрали председателя. Им стала главный редактор газеты «Киске Өфө» Гульфия Янбаева.



Приветственное слово участникам съезда направил и руководитель республики. Было отмечено, что сегодня в Уфе ведется активная работа, направленная на развитие башкирской культуры, сохранение родного языка, истории и традиций народа. Столица Башкортостана — один из ключевых центров проведения общественно-политических, спортивных и культурных мероприятий в России.



Как отмечают организаторы, идея проведения первого съезда Курултая башкир города Уфы родилась давно. Часть предложений, которые вошли в резолюцию, будут озвучены уже на пятом Всемирном съезде Курултая башкир. Он состоится в июне в Уфе.