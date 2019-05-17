Радий Хабиров обещал продумать вопрос поддержки работников культуры на селе
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Врио главы Республики Башкортостан пообещал подумать о программе господдержки для сельских работников культуры. Вопрос о проблеме кадров в области культуры на селе Радию Хабирову задал народный артист Башкортостана, председатель Общественного совета проекта «Культура малой Родины» Александр Кузьменко, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Действительно, очень важную тему подняли, — ответил Радий Хабиров. — Я часто езжу по районам, обязательно захожу в дома культуры. Здания старые, обветшалые, но они всегда с такой любовью ухожены, чувствуется, что там всегда бурлит жизнь. Обещаю, что мы обязательно продумаем вопрос поддержки работников культуры».
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