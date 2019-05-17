Радий Хабиров обещал продумать вопрос поддержки работников культуры на селе

Врио главы Республики Башкортостан пообещал подумать о программе господдержки для сельских работников культуры. Вопрос о проблеме кадров в области культуры на селе Радию Хабирову задал народный артист Башкортостана, председатель Общественного совета проекта «Культура малой Родины» Александр Кузьменко, сообщает сайт Newsbash.ru.



Он отметил, что после внедрения новых госстандартов многие работники культуры не будут им соответствовать, а молодежь, получившая образование, неохотно едет работать в сельскую местность. Программы, поддерживающие сельских специалистов, есть и в здравоохранении («Земский доктор»), и в образовании. Сельская культура тоже нуждается в государственной поддержке, отметил Кузьменко.





«Действительно, очень важную тему подняли, — ответил Радий Хабиров. — Я часто езжу по районам, обязательно захожу в дома культуры. Здания старые, обветшалые, но они всегда с такой любовью ухожены, чувствуется, что там всегда бурлит жизнь. Обещаю, что мы обязательно продумаем вопрос поддержки работников культуры».