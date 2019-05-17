В Башкирии в рамках проекта "Культура малой Родины" закупят 10 передвижных культурных центров
В Башкортостане для сельских жителей приобретут 10 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Об этом заявила заместитель Председателя Госсобрания — Курултая РБ, куратор проекта «Культура малой Родины» Эльвира Аиткулова, сообщает сайт Newsbash.ru.
Для решения задач нацпроекта «Культура» в 2019 году проект «Культура малой Родины» дополнен новыми направлениями, которые существенно усилят поддержку учреждений культуры в регионах, в том числе и по созданию модельных муниципальных библиотек. Для повышения качества библиотечного обслуживания за шесть лет в стране будет создано 660 модельных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих). Это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати.
Эльвира Аиткулова рассказала о реализации проекта «Культура малой Родины», выступая на встрече секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия» с кандидатами предварительного голосования на должность Главы Республики Башкортостан.
Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации указа президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нацпроект, реализация которого началась 1 января 2019 года, включены три подраздела — федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
Национальный проект «Культура» включает более 15 целевых показателей. В частности, в период с 2019 по 2024 год планируется повышение количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных сельских культурно-досуговых объектов; увеличение количества работников, прошедших повышение квалификации в центрах непрерывного образования в сфере культуры; переоснощение муниципальных библиотек по модельному стандарту и многое другое.
Всего на исполнение нацпроекта из бюджета в 2019–2024 годы планируется потратить 113,5 млрд рублей. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для реализации федерального проекта «Культурная среда» — 84 млрд рублей.