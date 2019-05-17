В Башкирии в рамках проекта "Культура малой Родины" закупят 10 передвижных культурных центров

В Башкортостане для сельских жителей приобретут 10 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Об этом заявила заместитель Председателя Госсобрания — Курултая РБ, куратор проекта «Культура малой Родины» Эльвира Аиткулова, сообщает сайт Newsbash.ru.



«В Башкортостане функционируют более 2 тысяч стационарных культурно-досуговых учреждений, которые обеспечивают охват населения республики культурными услугами только на 53%. Более чем в 2500 населенных пунктах в 54 муниципальных районах республики отсутствуют стационарные культурно-досуговые учреждения. Для жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных клубов, именно передвижные клубы становятся центром культурной и общественной жизни. Проблему доступности услуг культуры частично решают автоклубы, являясь в настоящее время одной из самых востребованных форм», — подчеркнула Эльвира Аиткулова.

Планируется, что в 2020 году автоклубы будут приобретены Татышлинским, Караидельским, Баймакским, Белорецким, Нуримановским районами, в 2021 году – Салаватским, Бижбулякским, Зилаирским, Куюргазинским, Абзелиловским районами. После приобретения 10 автоклубов охват населения республики культурными услугами увеличится на 8.8%.В рамках проекта «Культура малой Родины» реализуются три направления: «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры – детям», а также оказывается поддержка модельным библиотекам, формируются автоклубы и приобретаются инструменты для музыкальных школ. 113 213 809,8 рублей – общий объем средств проекта из федерального и регионального бюджета. Как и в прошлом году, 15 сельских домов культуры получили средства на материально-техническое перевооружение и текущий ремонт в размере 56 344 377,99 рублей. На каждый клуб выделяются суммы от 2,5 до 4,5 млн рублей. Сейчас идет стадия конкурсных процедур, в конце лета в этих клубах новый сезон начнется в обновленных условиях.

Для решения задач нацпроекта «Культура» в 2019 году проект «Культура малой Родины» дополнен новыми направлениями, которые существенно усилят поддержку учреждений культуры в регионах, в том числе и по созданию модельных муниципальных библиотек. Для повышения качества библиотечного обслуживания за шесть лет в стране будет создано 660 модельных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих). Это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати.



Эльвира Аиткулова рассказала о реализации проекта «Культура малой Родины», выступая на встрече секретарей первичных и местных отделений партии «Единая Россия» с кандидатами предварительного голосования на должность Главы Республики Башкортостан.



Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации указа президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нацпроект, реализация которого началась 1 января 2019 года, включены три подраздела — федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».



Национальный проект «Культура» включает более 15 целевых показателей. В частности, в период с 2019 по 2024 год планируется повышение количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных сельских культурно-досуговых объектов; увеличение количества работников, прошедших повышение квалификации в центрах непрерывного образования в сфере культуры; переоснощение муниципальных библиотек по модельному стандарту и многое другое.



Всего на исполнение нацпроекта из бюджета в 2019–2024 годы планируется потратить 113,5 млрд рублей. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для реализации федерального проекта «Культурная среда» — 84 млрд рублей.