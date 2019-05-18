Радик Юльякшин отпраздновал 30-летний юбилей грандиозным шоу

Свыше 2,5 тысяч фанатов сегодня поздравили Радика Юльякшина с днем рождения. 30-летний юбилей артист отметил грандиозным шоу на сцене развлекательного комплекса «Огни Уфы», сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.





Организаторы насытили программу не только самыми популярными композициями, но и большим числом спецэффектов. На сцене расположили свыше 50 киловатт звука – столько аппаратуры на площадке еще никогда не было, признаются в «Огнях Уфы».

«Просто мы решили взять небольшую передышку. Кстати, осенью выходит альбом. Элвин Грей будет петь и выступать в том же режиме до последнего».

Поздравить заслуженного артиста республики пришел и Радий Хабиров. Руководитель Башкортостана отметил огромный вклад Юльякшина в развитие башкирской эстрады, добавив, что артист делает для региона столько, сколько, наверное, не делают многие наделенные властью и деньгами. После поздравлений зал вместе с кумиром и Радием Хабировым сделали совместное фото.Радик Юльякшин на концерте раскрыл и свой главный секрет, уходит ли он со сцены и последний ли это сольник в карьере певца. Напомним, фанаты начали бурное обсуждение в соцсетях после поста о том, что артист даст последние концерты в этом году.