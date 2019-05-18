Радик Юльякшин отпраздновал 30-летний юбилей грандиозным шоу
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Свыше 2,5 тысяч фанатов сегодня поздравили Радика Юльякшина с днем рождения. 30-летний юбилей артист отметил грандиозным шоу на сцене развлекательного комплекса «Огни Уфы», сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Организаторы насытили программу не только самыми популярными композициями, но и большим числом спецэффектов. На сцене расположили свыше 50 киловатт звука – столько аппаратуры на площадке еще никогда не было, признаются в «Огнях Уфы».
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Радик Юльякшин на концерте раскрыл и свой главный секрет, уходит ли он со сцены и последний ли это сольник в карьере певца. Напомним, фанаты начали бурное обсуждение в соцсетях после поста о том, что артист даст последние концерты в этом году.
Радик Юльякшин, заслуженный артист Республики Башкортостан:
«Просто мы решили взять небольшую передышку. Кстати, осенью выходит альбом. Элвин Грей будет петь и выступать в том же режиме до последнего».
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