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Радик Юльякшин отпраздновал 30-летний юбилей грандиозным шоу

Добавлено: 18.05.19
Просмотров: 131
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Радик Юльякшин отпраздновал 30-летний юбилей грандиозным шоу

Свыше 2,5 тысяч фанатов сегодня поздравили Радика Юльякшина с днем рождения. 30-летний юбилей артист отметил грандиозным шоу на сцене развлекательного комплекса «Огни Уфы», сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

Организаторы насытили программу не только самыми популярными композициями, но и большим числом спецэффектов. На сцене расположили свыше 50 киловатт звука – столько аппаратуры на площадке еще никогда не было, признаются в «Огнях Уфы».

Радик Юльякшин рассказал, что не собирается уходить со сцены

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Радик Юльякшин рассказал, что не собирается уходить со сцены
Поздравить заслуженного артиста республики пришел и Радий Хабиров. Руководитель Башкортостана отметил огромный вклад Юльякшина в развитие башкирской эстрады, добавив, что артист делает для региона столько, сколько, наверное, не делают многие наделенные властью и деньгами. После поздравлений зал вместе с кумиром и Радием Хабировым сделали совместное фото.

Радик Юльякшин на концерте раскрыл и свой главный секрет, уходит ли он со сцены и последний ли это сольник в карьере певца. Напомним, фанаты начали бурное обсуждение в соцсетях после поста о том, что артист даст последние концерты в этом году.

Радик Юльякшин, заслуженный артист Республики Башкортостан:
«Просто мы решили взять небольшую передышку. Кстати, осенью выходит альбом. Элвин Грей будет петь и выступать в том же режиме до последнего». 

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