В Уфе проходит Международная акция «Ночь музеев»: открыты 15 тематических площадок

В Уфе проходит ставшая уже традиционной «Ночь музеев». Каждый из них подготовил для посетителей свои лучшие выставки. А некоторые приоткрыли доступ к ранее закрытым экспозициям, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

Акция «Ночь музеев» с каждым годом проходит масштабнее и не перестает удивлять жителей республики. Свои двери для посетителей распахнули более 100 музеев и галерей. В Уфе тематические мероприятия проходят на 15 площадках.Конечно, самые главные из них – в Национальном музее республики. В этот день организаторы открыли доступ к фонду хранения дерева. На экспозиции выставлены уникальные предметы быта, выполненные из разных пород древесины и относящиеся к разных сословиям. Ну а чтобы посетители не просто бродили по залам, а смогли проверить свою эрудицию и исторические познания, для них организовали квест-игру. Нужно было отвечать на вопросы, находя ответы в выставках.В Нацмузее представили синтез всех видов искусств. Здесь можно было побывать и на театрализованных представлениях, и на музыкальных мини-концертах. В честь 100-летия образования республики были открыты выставки, знакомящие с историческими событиями и выдающимися земляками, внёсшими свой вклад в развитие республики.Срез актуального искусства современной России был показан посетителям в Музее имени Нестерова. Искусство не такое, каким его привыкли видеть. Организаторы решили шокировать зрителя, показывая необычные виды инсталляций. Часть экспозиции была посвящена военному конфликту в Сирии.

Двери настоящего денежного хранилища приоткрыл Национальный банк республики. В помещении, в котором сейчас располагается музей, до 90-х годов находился валютный запас. Хранятся здесь деньги и сейчас, правда, уже в качестве экспонатов: все, что было в обращении за всю российскую историю.



Анна Романова, экономист первой категории экономического отдела Национального банка республики:



«Так называемые уфимки – это те деньги времен Колчака, когда денег не было, были они напечатаны на вексельной бумаге, номиналы замазаны вексельной краской. Они находились в обращении только на территории Уфы целый год и во время временного правительства Колчака».

А вот те, кто пришел в музей Главпочтамта, смогли погрузиться в атмосферу уездной почтовой станции двухсотлетней давности. Посетителям дали возможность написать письмо гусиным пером, а затем скрепить конверт сургучной печатью, чтобы отправить адресату. Совладать с пишущим инструментом смогли немногие.В этом году «Ночь музеев» проводится по трём основным темам: многие выставки посвящены Году театра, столетию образования республики и предстоящему столетнему юбилею поэта Мустая Карима. Программа настолько разнообразна, что порой, сложно выбрать, куда сходить и на что посмотреть. Ну а те, кто уже побывал на разных площадках и ощутил эту атмосферу, в один голос говорят: хотели бы вернуться снова. Впрочем, время еще есть.Автор: Артур Шамсутдинов