В Уфе проходит Международная акция «Ночь музеев»: открыты 15 тематических площадок
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В Уфе проходит ставшая уже традиционной «Ночь музеев». Каждый из них подготовил для посетителей свои лучшие выставки. А некоторые приоткрыли доступ к ранее закрытым экспозициям, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Конечно, самые главные из них – в Национальном музее республики. В этот день организаторы открыли доступ к фонду хранения дерева. На экспозиции выставлены уникальные предметы быта, выполненные из разных пород древесины и относящиеся к разных сословиям. Ну а чтобы посетители не просто бродили по залам, а смогли проверить свою эрудицию и исторические познания, для них организовали квест-игру. Нужно было отвечать на вопросы, находя ответы в выставках.
В Нацмузее представили синтез всех видов искусств. Здесь можно было побывать и на театрализованных представлениях, и на музыкальных мини-концертах. В честь 100-летия образования республики были открыты выставки, знакомящие с историческими событиями и выдающимися земляками, внёсшими свой вклад в развитие республики.
Срез актуального искусства современной России был показан посетителям в Музее имени Нестерова. Искусство не такое, каким его привыкли видеть. Организаторы решили шокировать зрителя, показывая необычные виды инсталляций. Часть экспозиции была посвящена военному конфликту в Сирии.
Двери настоящего денежного хранилища приоткрыл Национальный банк республики. В помещении, в котором сейчас располагается музей, до 90-х годов находился валютный запас. Хранятся здесь деньги и сейчас, правда, уже в качестве экспонатов: все, что было в обращении за всю российскую историю.
Анна Романова, экономист первой категории экономического отдела Национального банка республики:
«Так называемые уфимки – это те деньги времен Колчака, когда денег не было, были они напечатаны на вексельной бумаге, номиналы замазаны вексельной краской. Они находились в обращении только на территории Уфы целый год и во время временного правительства Колчака».А вот те, кто пришел в музей Главпочтамта, смогли погрузиться в атмосферу уездной почтовой станции двухсотлетней давности. Посетителям дали возможность написать письмо гусиным пером, а затем скрепить конверт сургучной печатью, чтобы отправить адресату. Совладать с пишущим инструментом смогли немногие.
В этом году «Ночь музеев» проводится по трём основным темам: многие выставки посвящены Году театра, столетию образования республики и предстоящему столетнему юбилею поэта Мустая Карима. Программа настолько разнообразна, что порой, сложно выбрать, куда сходить и на что посмотреть. Ну а те, кто уже побывал на разных площадках и ощутил эту атмосферу, в один голос говорят: хотели бы вернуться снова. Впрочем, время еще есть.
Автор: Артур Шамсутдинов
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