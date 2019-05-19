Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе проходит Международная акция «Ночь музеев»: открыты 15 тематических площадок

В Уфе проходит Международная акция «Ночь музеев»: открыты 15 тематических площадок

Добавлено: 19.05.19
Просмотров: 124
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе проходит Международная акция «Ночь музеев»: открыты 15 тематических площадок

В Уфе проходит ставшая уже традиционной «Ночь музеев». Каждый из них подготовил для посетителей свои лучшие выставки. А некоторые приоткрыли доступ к ранее закрытым экспозициям, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

Директор краеведческого музея Сибая попала в список 500 лучших руководителей России

Читайте также:

Директор краеведческого музея Сибая попала в список 500 лучших руководителей России
Акция «Ночь музеев» с каждым годом проходит масштабнее и не перестает удивлять жителей республики. Свои двери для посетителей распахнули более 100 музеев и галерей. В Уфе тематические мероприятия проходят на 15 площадках.

Конечно, самые главные из них – в Национальном музее республики. В этот день организаторы открыли доступ к фонду хранения дерева. На экспозиции выставлены уникальные предметы быта, выполненные из разных пород древесины и относящиеся к разных сословиям. Ну а чтобы посетители не просто бродили по залам, а смогли проверить свою эрудицию и исторические познания, для них организовали квест-игру. Нужно было отвечать на вопросы, находя ответы в выставках.

В Нацмузее представили синтез всех видов искусств. Здесь можно было побывать и на театрализованных представлениях, и на музыкальных мини-концертах. В честь 100-летия образования республики были открыты выставки, знакомящие с историческими событиями и выдающимися земляками, внёсшими свой вклад в развитие республики.

Срез актуального искусства современной России был показан посетителям в Музее имени Нестерова. Искусство не такое, каким его привыкли видеть. Организаторы решили шокировать зрителя, показывая необычные виды инсталляций. Часть экспозиции была посвящена военному конфликту в Сирии.

Двери настоящего денежного хранилища приоткрыл Национальный банк республики. В помещении, в котором сейчас располагается музей, до 90-х годов находился валютный запас. Хранятся здесь деньги и сейчас, правда, уже в качестве экспонатов: все, что было в обращении за всю российскую историю.

Анна Романова, экономист первой категории экономического отдела Национального банка республики:

«Так называемые уфимки – это те деньги времен Колчака, когда денег не было, были они напечатаны на вексельной бумаге, номиналы замазаны вексельной краской. Они находились в обращении только на территории Уфы целый год и во время временного правительства Колчака».
А вот те, кто пришел в музей Главпочтамта, смогли погрузиться в атмосферу уездной почтовой станции двухсотлетней давности. Посетителям дали возможность написать письмо гусиным пером, а затем скрепить конверт сургучной печатью, чтобы отправить адресату. Совладать с пишущим инструментом смогли немногие.

В этом году «Ночь музеев» проводится по трём основным темам: многие выставки посвящены Году театра, столетию образования республики и предстоящему столетнему юбилею поэта Мустая Карима. Программа настолько разнообразна, что порой, сложно выбрать, куда сходить и на что посмотреть. Ну а те, кто уже побывал на разных площадках и ощутил эту атмосферу, в один голос говорят: хотели бы вернуться снова. Впрочем, время еще есть.
Автор: Артур Шамсутдинов

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии пройдет Неделя семьи: определен график мероприятий
Общество
В Башкирии пройдет Неделя семьи: определен график мероприятий
В Уфе прошла всероссийская акция «Библионочь – 2019»
Культура
В Уфе прошла всероссийская акция «Библионочь – 2019»
Директор краеведческого музея Сибая попала в список 500 лучших руководителей России
Культура
Директор краеведческого музея Сибая попала в список 500 лучших руководителей России
В Башкирии пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Образование
В Башкирии пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Школьники России в течение учебного года должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей
Образование
Школьники России в течение учебного года должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей
В Уфе организуют "Сказку на дом"
Общество
В Уфе организуют "Сказку на дом"
В Уфе стартовала XXVII Международная акция «Башкортостан. Природа. Человек. Культура - 2018»
Общество / Культура
В Уфе стартовала XXVII Международная акция «Башкортостан. Природа. Человек. Культура - 2018»
В преддверии Дня России в Башкортостане пройдет акция «Открытый диалог»
Общество
В преддверии Дня России в Башкортостане пройдет акция «Открытый диалог»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: