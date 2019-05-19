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В Салаватском районе пройдет Фольклорный праздник «Салауат йыйыны»

Добавлено: 19.05.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе пройдет Фольклорный праздник «Салауат йыйыны»

8 июня в Салаватском районе состоится Фольклорный праздник «Салауат йыйыны», посвященный 265-летию со дня рождения национального героя Салавата Юлаева, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

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Как сообщили в Республиканском центре народного творчества, в рамках праздника запланировано проведение нескольких мероприятий. Будут определены победители Республиканского конкурса сэсэнов «Салауат әйтеше». Напомним, конкурс стартовал в соцсетях в конце марта и продолжится до 1 июня. Перед зрителями «Салауат йыйыны» выступят сказители-исполнители героических эпосов и сочинители других жанров устного народного творчества (эпос, кубаиры, иртяки, баиты, песни и др.).

Конкурс среди батыров «Салауат йыйыны батыры» проводится среди юношей в возрасте от 18 до 27 лет. Претендующий на это звание принимает участие в следующих видах состязаний: презентация (демонстрация костюма и макетного вооружения; знания шежере, батыров своего рода, тамги, птицы, дерева, тотема,боевого клича-орана, своего рода); исполнение народной песни (кубаир, озон кой), игра на курае или других башкирских народных инструментах на выбор конкурсанта, поэтическое состязание на знание стихов Салавата Юлаева, исполнение народного танца и спортивные соревнования по куреш и стрельбе из лука. Впервые за всю историю праздника победитель «Салауат йыйыны батыры» получит настоящую башкирскую лошадь.

Также в число мероприятий вошел Открытый районный турнир по стрельбе из традиционного лука «Салауат уғы». Гости смогут наблюдать брендовое театрализованное представление и принять участие в соревнованиях по традиционным национальным видам спорта (по борьбе куреш на приз им. С. Юлаева, ходьбе по шесту, бег в мешке, бой с мешками, стрельба из лука).

В программе праздника будут организованы районный конкурс юрт, выставка-ярмарка «Көмөш өҙәңге», где будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства, башкирская кухня.

«Салауат йыйыны-2019» пройдет одновременно с другим общенародным праздником – сабантуем. Именно в этот день жители Салаватского района подведут итоги весенних полевых работ.

Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа, сэсэн, поэт-импровизатор, полководец Крестьянской войны 1773-1775 годов, сподвижник Емельяна Пугачева. Его жизнь и деятельность стали олицетворением мужества и патриотизма для всех свободолюбивых народов. Фольклорный праздник «Салауат йыйыны» проводится в целях воспитания у подрастающего поколения через образ Салавата Юлаева любви к своему народу, его историческому прошлому, чувства национальной гордости, уважения и почитания старшего поколения.

Организатором фольклорного праздника являются Министрество культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Центр сэсэнов Республики Башкортостан, администрация Салаватского района Республики Башкортостан.

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 30 мая 2019 года на электронный адрес Gukrcnt@mail.ru (с пометкой «Салауат йыйыны 2019»). Телефоны для справок: 8 (347) 289-65-50, 289-62-00.

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