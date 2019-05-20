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В мае 2019 года в Уфе пройдут Дни славянской письменности и культуры

Добавлено: 20.05.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В мае 2019 года в Уфе пройдут Дни славянской письменности и культуры

В столице Республики Башкортостан в мае 2019 года пройдут традиционные Дни славянской письменности и культуры, сообщает сайт Newsbash.ru.

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22 мая в Городском культурно-досуговом центре (ул. Первомайская,47) состоится концерт, посвященный празднованию Дней славянской письменности и культуры в Республике Башкортостан. Начало в 16.00.

В этот же день праздничная программа будет организована в Саду культуры и отдыха им. Аксакова. Начало в 19.00 часов.

Большой праздничный концерт, на котором прозвучат лучшие музыкальные композиции славянского народного творчества, пройдет 24 мая в парке имени И. Якутова. Начало в 15.00 часов.

День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая во всех славянских странах. Впервые в России на государственном уровне этот день отметили в 1863 году, в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, в том же году был принят указ о праздновании Дня памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 по новому стилю).

Праздник был возрожден в 1986 году, а в 1991 году он получил статус государственного.

В настоящее время празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия. 

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