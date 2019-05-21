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В Уфе прошел республиканский молодежный бал

Добавлено: 21.05.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В Уфе прошел республиканский молодежный бал

В Колонном зале Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан состоялся Республиканский молодежный бал, посвященный 100-летию образования Башкортостана. Организатором выступила Молодежная общественная палата при Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан при поддержке Башкортостанского регионального отделения «Единой России», молодежных движений «Алга, Башкортостан!» и «Юнармия», Башкирского государственного университета, Башкирского государственного медицинского университета, Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, сообщает сайт Newsbash.ru.

Участники бала – молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Вальс, польку, кадриль и другие популярные танцы прошлой эпохи исполняли 160 человек в костюмах XVIII–XIX веков. Среди них были депутаты Государственного Собрания Дарья Зайнуллина и Яков Кугубаев, председатель Молодежной общественной палаты при республиканском парламенте Зарина Газизова, ректор БГМУ Валентин Павлов.

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– Состоялось замечательное мероприятие – Республиканский молодежный бал, посвященный 100-летию Башкортостана, – сказал заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая Рустам Ишмухаметов. – Очень рад, что молодые люди позитивно, осмысленно и с известной долей доброжелательного юмора откликнулись на призыв временно исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан. На образовательном форуме «Взлетай» Радий Хабиров призвал всех школьников научиться танцевать хотя бы элементарный вальс.
Литература, музыка, изобразительное искусство рисует образ бала, сотканный из утонченности, образованности и этикета. По-моему, это хорошие составляющие. Искренне желаю, чтобы балы стали одним из излюбленных способов времяпрепровождения нашей молодежи, – добавил Рустам Ишмухаметов.


– Республиканский молодежный бал – это совершенно новая форма культурного досуга молодежи, – прокомментировала председатель Молодежной общественной палаты при парламенте республики Зарина Газизова. – Отрадно, что она возрождает и популяризирует исторические и культурные традиции в современном контексте.

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