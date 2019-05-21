Стала известна дата празднования Ураза-байрам в Башкирии

Духовное управление мусульман Республики Башкортостан определили 6 мая первым днем месяца Рамадан. Его продолжительность составит 29 дней. Празднование Ураза-байрам состоится на четвертое июня, сообщает сайт Newsbash.ru.





Минимальный размер садаки фитр в 2019 году установлен на уровне 2018 года - в 100 рублей. Для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма фитр-садаки составляет шестьсот рублей. В качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день установлена милостыня в сумме 200 рублей за каждый пропущенный день.





Время проведения праздничного намаза по случаю Ураза-байрама в больших городах состоится 7.00 часов. В мечетях сельской местности — через 30 минут после восхода солнца.