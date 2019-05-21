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Стала известна дата празднования Ураза-байрам в Башкирии

Добавлено: 21.05.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Культура
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Стала известна дата празднования Ураза-байрам в Башкирии

Духовное управление мусульман Республики Башкортостан определили 6 мая первым днем месяца Рамадан. Его продолжительность составит 29 дней. Празднование Ураза-байрам состоится на четвертое июня, сообщает сайт Newsbash.ru.

Минимальный размер садаки фитр в 2019 году установлен на уровне 2018 года - в 100 рублей. Для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма фитр-садаки составляет шестьсот рублей. В качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день установлена милостыня в сумме 200 рублей за каждый пропущенный день.

Время проведения праздничного намаза по случаю Ураза-байрама в больших городах состоится 7.00 часов. В мечетях сельской местности — через 30 минут после восхода солнца.

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