В Башкирии на строительство 26 культурно-досуговых учреждений направят 280 млн рублей
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В Башкирии реализуется проект «Культурная среда», в рамках которого в течение 6 лет в селах республики будет построено 26 культурно-досуговых учреждений, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как рассказала министр культуры РБ Амина Шафикова, в 2019 году появится 2 новых объекта – СДК в селе Нижние Киги на 150 мест и СДК в селе Мурсалимкино в Салаватском районе на 200 мест. В 2020 году построят еще 9 новых сельских клубов.
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