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В Башкирии на строительство 26 культурно-досуговых учреждений направят 280 млн рублей

Добавлено: 24.05.19
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Рубрика: Общество / Культура
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В Башкирии на строительство 26 культурно-досуговых учреждений направят 280 млн рублей

В Башкирии реализуется проект «Культурная среда», в рамках которого в течение 6 лет в селах республики будет построено 26 культурно-досуговых учреждений, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказала министр культуры РБ Амина Шафикова, в 2019 году появится 2 новых объекта – СДК в селе Нижние Киги на 150 мест и СДК в селе Мурсалимкино в Салаватском районе на 200 мест. В 2020 году построят еще 9 новых сельских клубов.

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Кроме того, на 2020-2022 годы запланирован ремонт 20 районных и сельских библиотек, на базе которых в 2023 году создадут модельные библиотеки. В 2020 и 2021 годах 10 муниципалитетов получат автоклубы. Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы смогут ежегодно покупать 20 детских школ искусств и колледжей сферы культуры. Также в муниципалитетах будут модернизировать кинозалы - 18 из них уже направили заявки в Фонд кино.Из федерального бюджета на эти цели выделят более 287 млн рублей.

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