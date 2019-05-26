В Уфе пройдет республиканский праздник «Ураза Байрам – 2019»

В этот день в этнопарке «Ватан» в 12.00 часов запланировано мероприятие, на котором можно будет увидеть праздничный концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады, выступления официальных лиц, халяль ярмарку, поучаствовать в розыгрыше призов и угоститься пловом, сообщает сайт Newsbash.ru.





На площадке Lifestyle центра «Башкирия» в 11.00 часов пройдет «Детский Ураза-Байрам», где основное внимание будет уделено детям и их родителям, где они примут участие в играх, викторинах, конкурсах. Отметим, что помимо классического восточного блюда, здесь можно будет попробовать сладкий плов.

Всего организаторы планируют накормить пловом более 10 000 человек. Республиканский «Ураза-Байрам», инициированный Общественной организацией «Деловой клуб Ферзь» проходит в Уфе уже в четвертый раз.Это уникальный проект - аналогов проведения мусульманского праздника в таком формате в других регионах нет.Основной идеей мероприятий является популяризация духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, а также профилактика экстремизма и нетерпимости в обществе, сплочение братских отношений между народами.Организаторами мероприятия являются региональная общественная организация поддержки и развития социально-значимых проектов «Деловой клуб Ферзь» Республики Башкортостан, Благотворительный фонд «Салям», Международная ассоциация исламского бизнеса, Администрация ГО г. Уфа при поддержке Центрального духовного управления мусульман России.