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В Краснокамском районе прошел республиканский фольклорный фестиваль Никола Вешний

Добавлено: 27.05.19
Просмотров: 83
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Краснокамский район
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В Краснокамском районе прошел республиканский фольклорный фестиваль Никола Вешний

Аллея мастеров, национальные подворья, выступления творческих коллективов со всего Поволжья и долгожданный праздник колокольного звона. В селе Николо-Берёзовка прошел республиканский фольклорный фестиваль Никола Вешний, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Аллея мастеров» была представлена сувенирной продукцией более 150 умельцев из Владимира, Ставрополя, Москвы и ближайших городов. Участников художественной самодеятельности насчитывалось около 40. Это представители из республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Оренбургской области и Пермского края.

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Кульминацией мероприятия стал праздник колокольного звона. Чтобы порадовать гостей звучанием колоколов, сюда съехались звонари из разных регионов.

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