В Краснокамском районе прошел республиканский фольклорный фестиваль Никола Вешний

Аллея мастеров, национальные подворья, выступления творческих коллективов со всего Поволжья и долгожданный праздник колокольного звона. В селе Николо-Берёзовка прошел республиканский фольклорный фестиваль Никола Вешний, сообщает сайт Newsbash.ru.





«Аллея мастеров» была представлена сувенирной продукцией более 150 умельцев из Владимира, Ставрополя, Москвы и ближайших городов. Участников художественной самодеятельности насчитывалось около 40. Это представители из республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Оренбургской области и Пермского края.

Кульминацией мероприятия стал праздник колокольного звона. Чтобы порадовать гостей звучанием колоколов, сюда съехались звонари из разных регионов.