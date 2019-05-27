В Краснокамском районе прошел республиканский фольклорный фестиваль Никола Вешний
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Аллея мастеров, национальные подворья, выступления творческих коллективов со всего Поволжья и долгожданный праздник колокольного звона. В селе Николо-Берёзовка прошел республиканский фольклорный фестиваль Никола Вешний, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Аллея мастеров» была представлена сувенирной продукцией более 150 умельцев из Владимира, Ставрополя, Москвы и ближайших городов. Участников художественной самодеятельности насчитывалось около 40. Это представители из республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Оренбургской области и Пермского края.
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