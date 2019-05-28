Стала известна программа празднования Дня города в Уфе

В День России 12 июня в столице Башкирии пройдут празднования 265-й годовщины со дня рождения Салавата Юлаева и 445-й годовщины основания крепости Уфа. Как сообщил на совещании в муниципалитете начальник Управления по культуре и искусству городской мэрии Шамиль Абдраков, различные мероприятия стартуют 11 июня, сообщает сайт Newsbash.ru.





Так, в этот день пройдут торжественные возложения цветов к Монументу Дружбы и памятнику Салавата Юлаева с участием руководства республики и администрации Уфы. А в 16:00 в ГДК состоится благотворительный концерт участников фестиваля «Бердэмлек – Содружество».



12 июня на аллеях площади имени Ленина откроется выставка «Город мастеров». В 10:00 на площади перед Русским драматическим театром начнется фестиваль «Детский сабантуй», в его рамках планируется заполнить пространство выставками, национальными двориками. Также пройдут конкурсы и состязания для детей.



С 11:00 до 11:30 на проспекте Октября перед площадью Ленина состоится парад Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. На данной площадке будут организованы творческие акции – «Играю для Уфы», «Рисую мой любимый город», «Пожелания моей Уфе». Дети смогут поучаствовать в большом пленере, где можно создать рисунок с изображением города и его жителей. На 12:00 запланировано открытие гидродинамического фонтана «Часы», а в 13:00 на экране пройдет показ фильма башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью».





В это же время в парке имени Мажита Гафури состоится праздничная программа «С днем рождения, любимый город!» с участием творческих коллективов Уфимской детской филармонии.



На главной сцене перед Русским драматическим театром в 16:00 будут выступления финалистов городского конкурса «Открытый микрофон» в различных творческих направлениях: музыкальном, танцевальном, драматическом.



Весь день до 23:00 по всей Уфе пройдут концерты, в программе заявлены популярные группы «Аргымак», «Зайнетдин», «Караван сарай», молодежные кавер группы и финалистка шоу «Голос-2018» Рушана Валиева.