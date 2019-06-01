В Башкирии проходят безалкогольные праздники плуга - сабантуи | видео

Праздник плуга отмечают жители 13 муниципалитетов. Спиртное в магазинах сегодня нельзя купить, в частности, в Уфимском, Кармаскалинском, Архангельском, Бирском и Бурзянском районах, а также ряде районов Зауралья, сообщает сайт Newsbash.ru.

Это связано с новым законом, который приняли депутаты Госсобрания и подписал Радий Хабиров. Документ запрещает продажу алкоголя по всей республике в дни молодежи и знаний, а также в районах – в дни проведения праздника плуга. Кроме того, отныне выпивку нельзя купить с 10 вечера до 10 утра.