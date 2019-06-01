В Башкирии проходят безалкогольные праздники плуга - сабантуи | видео
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Праздник плуга отмечают жители 13 муниципалитетов. Спиртное в магазинах сегодня нельзя купить, в частности, в Уфимском, Кармаскалинском, Архангельском, Бирском и Бурзянском районах, а также ряде районов Зауралья, сообщает сайт Newsbash.ru.
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