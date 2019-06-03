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Проект памятника Шайхзаде Бабичу представили на общественных слушаниях

Добавлено: 03.06.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Проект памятника Шайхзаде Бабичу представили на общественных слушаниях

Памятник планируется открыть в июне, в дни проведения V Всемирного Курултая башкир перед зданием «Телецентра» . Его изготовит российский скульптор, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук, автор памятника Мустая Карима. Участники публичных слушаний смогли высказать свое мнение, сообщает сайт Newsbash.ru

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Точкой зрения поделились родственники Шайхзады Бабича, председатель исполкома Всемирного Курултая башкир Данир Гайнуллин, председатель союза писателей Заки Алибаева. Были небольшие разногласия по поводу того, где должен стоять памятник. Однако все участники слушаний были едины во мнении, что Шайхзада Бабич достоин быть увековечен в камне. 

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