Проект памятника Шайхзаде Бабичу представили на общественных слушаниях
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Памятник планируется открыть в июне, в дни проведения V Всемирного Курултая башкир перед зданием «Телецентра» . Его изготовит российский скульптор, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук, автор памятника Мустая Карима. Участники публичных слушаний смогли высказать свое мнение, сообщает сайт Newsbash.ru.
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