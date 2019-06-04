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В Башкирии по нацпроекту "Культура" закупят 10 автоклубов

Добавлено: 04.06.19
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Рубрика: Общество / Культура
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В Башкирии по нацпроекту "Культура" закупят 10 автоклубов

Десять автоклубов для выездных культурных мероприятий в отдаленных селах Башкирии закупят в 2020-2021 годах по нацпроекту "Культура". Об этом сообщила ТАСС министр культуры республики Амина Шафикова, сообщает сайт Newsbash.ru.

"Автоклуб - это автомобильный модуль на базе автобуса с раскладываемой сценой и звуковым оборудованием, он позволяет встать на любом месте и провести концерт. На них артисты будут приезжать в те села, где нет клубов и домов культуры, в основном это маленькие села с населением порядка100-200 человек", - сказала она, уточнив, что подана заявка в Минкультуры РФ на приобретение 10 автоклубов в 2020-2021 годах.

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Сейчас для выезда артистов в отдаленные населенные пункты используются микроавтобусы "Газель", но они не оборудованы сценой и звуком, отметила министр. По данным Министерства культуры республики, в регионе порядка 2,5 тыс. сел, где нет клубов или домов культуры, в них проживает более 250 тыс. человек. Автоклубы поступят на баланс клубной сети муниципалитета, с выступлениями на них будут ездить артисты районных домов культуры.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект включает три федеральные программы: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей.

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